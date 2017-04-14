Катар сократил бюджет на проведение ЧМ-2022

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Бюджет турнира был приближен к более реальным цифрам.

ЧМ в Катаре может пройти на восьми стадионах вместо 12-ти

Глава оргкомитета по подготовке кХассан аль-Тавади сообщил о решении сократить бюджет турнира на 40-50%, в результате чего стоимость проекта составит 8-10 миллиардов долларов.

"Это было наше обязательство и финансовая ответственность, которые мы взяли на себя с самого первого дня, и падение цен на нефть никакого отношения к сокращению бюджета турнира не имеет. Подготовка идет с опережением графика", - сказал аль-Тавади.

Планировалось, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в семи городах. Однако теперь Катар ведет переговоры с ФИФА, чтобы сократить количество арен до восьми - семь новых и одна, которая будет реконструирована.

Турнир откроется 21 ноября, а финальный матч состоится 18 декабря. Вместо привычных 30-31 дня мировой форум продлится всего 28 дней, чтобы в меньшей степени затронуть европейские чемпионаты. Интересно, что это самое короткое время проведения чемпионата мира с 1978 года. Тогда ЧМ, который проходил в Аргентине, длился 25 дней.

Напомним, ранее Зепп Блаттер обвинил экс-президентов Франции и Германии в победе заявки Катара на ЧМ-2022.