Катар сократил бюджет на проведение ЧМ-2022

Бюджет турнира был приближен к более реальным цифрам.
"Это было наше обязательство и финансовая ответственность, которые мы взяли на себя с самого первого дня, и падение цен на нефть никакого отношения к сокращению бюджета турнира не имеет. Подготовка идет с опережением графика", - сказал аль-Тавади.
Планировалось, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в семи городах. Однако теперь Катар ведет переговоры с ФИФА, чтобы сократить количество арен до восьми - семь новых и одна, которая будет реконструирована.
Турнир откроется 21 ноября, а финальный матч состоится 18 декабря. Вместо привычных 30-31 дня мировой форум продлится всего 28 дней, чтобы в меньшей степени затронуть европейские чемпионаты. Интересно, что это самое короткое время проведения чемпионата мира с 1978 года. Тогда ЧМ, который проходил в Аргентине, длился 25 дней.
Напомним, ранее Зепп Блаттер обвинил экс-президентов Франции и Германии в победе заявки Катара на ЧМ-2022.CNN , Sport Arena ,