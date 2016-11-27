"Карпаты" - "Заря": видео онлайн-трансляция матча

В поединке Премьер-лиги встретятся команды из разных частей турнирной таблицы.
Луганчане должны побеждать, чтобы продолжить борьбу за второе место и не позволить "Динамо" увеличить отрыв. Киевляне свой поединок текущего тура уже выиграли и теперь опережают подопечных Юрия Вернидуба на шесть очков.
"Карпаты", в свою очередь, находятся на дне турнирной таблицы и продолжают борьбу з выживание, отставая от предпоследнего "Днепра" на четыре очка. Днепрян ждет встреча с "Шахтером", поэтому у львовян есть хорошая возможность сократить разрыв.
Начало матча - в 17:00.
"Карпаты" - "Заря"ZN.UA