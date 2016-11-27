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"Карпаты" - "Заря": видео онлайн-трансляция матча

27 ноября в 15:00

В поединке Премьер-лиги встретятся команды из разных частей турнирной таблицы.

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"Карпаты" принимают одного из лидеров чемпионата
sport.bigmir.net
Матч "Карпат" и "Зари" во Львове продолжит 16-й тур украинской Премьер-лиги.

Луганчане должны побеждать, чтобы продолжить борьбу за второе место и не позволить "Динамо" увеличить отрыв. Киевляне свой поединок текущего тура уже выиграли и теперь опережают подопечных Юрия Вернидуба на шесть очков.

"Карпаты", в свою очередь, находятся на дне турнирной таблицы и продолжают борьбу з выживание, отставая от предпоследнего "Днепра" на четыре очка. Днепрян ждет встреча с "Шахтером", поэтому у львовян есть хорошая возможность сократить разрыв.

Начало матча - в 17:00.

"Карпаты" - "Заря"

По материалам: ZN.UA
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Тэги Заря Карпаты футбол онлайн матч
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