"Карпаты" - "Заря": видео онлайн-трансляция матча

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В поединке Премьер-лиги встретятся команды из разных частей турнирной таблицы.

"Карпаты" принимают одного из лидеров чемпионата sport.bigmir.net

Матч "Карпат" и "Зари" во Львове продолжит

Луганчане должны побеждать, чтобы продолжить борьбу за второе место и не позволить "Динамо" увеличить отрыв. Киевляне свой поединок текущего тура уже выиграли и теперь опережают подопечных Юрия Вернидуба на шесть очков.

"Карпаты", в свою очередь, находятся на дне турнирной таблицы и продолжают борьбу з выживание, отставая от предпоследнего "Днепра" на четыре очка. Днепрян ждет встреча с "Шахтером", поэтому у львовян есть хорошая возможность сократить разрыв.

Начало матча - в 17:00.

"Карпаты" - "Заря"