"Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция матча

Полтавчан ждет встреча с аутсайдером, так как львовяне переживают далеко не лучшие времена в игровом плане.
"Карпатам" не удалось победить в последних 14 матчах, поэтому команда остается на самом дне турнирной таблицы и отстает от ближайшего конкурента в лице "Днепра" на четыре очка. На тренерский мостик у львовян пришел Олег Дулуб, но пока тренеру что-то изменить не удалось.
У полтавчан, в свою очередь, в последних трех матчах две победы и одна ничья, поэтому команда продолжает борьбу за место в топ-6 Премьер-лиги. Именно гости будут фаворитами этого поединка.
Начало матча - 17:00.
"Карпаты" - "Ворскла"ZN.UA