"Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция матча

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Полтавчан ждет встреча с аутсайдером, так как львовяне переживают далеко не лучшие времена в игровом плане.

"Ворскла" проведет матч во Львове football.ua

Сегодня, 5 ноября, продолжается, в рамках которого львовские "Карпаты" будут принимать полтавскую "Ворсклу".

"Карпатам" не удалось победить в последних 14 матчах, поэтому команда остается на самом дне турнирной таблицы и отстает от ближайшего конкурента в лице "Днепра" на четыре очка. На тренерский мостик у львовян пришел Олег Дулуб, но пока тренеру что-то изменить не удалось.

У полтавчан, в свою очередь, в последних трех матчах две победы и одна ничья, поэтому команда продолжает борьбу за место в топ-6 Премьер-лиги. Именно гости будут фаворитами этого поединка.

Начало матча - 17:00.

"Карпаты" - "Ворскла"