Топ Новости
<
>

"Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция матча

5 ноября в 16:00

Полтавчан ждет встреча с аутсайдером, так как львовяне переживают далеко не лучшие времена в игровом плане.

123
"Ворскла" проведет матч во Львове
football.ua
Сегодня, 5 ноября, продолжается 14-й тур украинский Премьер-лиги, в рамках которого львовские "Карпаты" будут принимать полтавскую "Ворсклу".

"Карпатам" не удалось победить в последних 14 матчах, поэтому команда остается на самом дне турнирной таблицы и отстает от ближайшего конкурента в лице "Днепра" на четыре очка. На тренерский мостик у львовян пришел Олег Дулуб, но пока тренеру что-то изменить не удалось.

У полтавчан, в свою очередь, в последних трех матчах две победы и одна ничья, поэтому команда продолжает борьбу за место в топ-6 Премьер-лиги. Именно гости будут фаворитами этого поединка.

Начало матча - 17:00.

"Карпаты" - "Ворскла"

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Карпаты Ворскла Премьер-лига футбол онлайн
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости