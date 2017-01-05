"Карпаты" подписали двух игроков "Черноморца"

Львовяне заполучили футболистов бесплатно.

Капитан "Черноморца" продолжит карьеру во Львове Sport Arena

Вратарь Евгений Боровик и полузащитник Артем Филимонов покинулии подписали контракты с "Карпатами". Об этом сообщила Sport Arena.

Филимонов был капитаном "Черноморца", а Боровик - вице-капитаном, но оба игрока покинули команду в статусе свободных агентов еще 2-го января.

Боровик в текущем сезоне провел за одесситов 17 матчей в Премьер-лиге, а в прошлом защищал цвета запорожского "Металлурга", "Кривбасса", киевского "Арсенала", "Металлиста" и "Днепра".

Филимонов является воспитанником "Черноморца" и дебютировал за команду в феврале 2015 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 1 гол в УПЛ.

Стоит отметить, что львовские "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 5 очков.

Напомним, ранее полузащитник Владислав Калитвинцев перешел из "Черноморца" в немецкий "Эрцгебирге".