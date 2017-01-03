"Карпаты" должны бразильскому клубу почти миллион евро

Львовяне выясняют отношения с бразильским "Атлетико Метрополитано" в суде.

"Карпаты" за Эрика так и не заплатили ФК Карпаты

Бразильский "Атлетико Метрополитано" требует отсумму в размере 750 тысяч и деньги по штрафным санкциям за переход бразильского полузащитника Эрика, который выступал за украинскую команду в 2011-м году.

Эрик перешел в "Карпаты" из румынского "Газ-Метана", но права на игрока принадлежали "Атлетико Метрополитано". Львовяне договорились с бразильским клубом о трансфере за 750 тысяч евро, но ничего так и не заплатили, а Эрик позже покинул Украину бесплатно, разорвав контракт в одностороннем порядке из-за долгов по зарплате.

"Карпаты" подписали все бумаги и согласились с суммой трансфера в 750 тысяч евро, но так и ничего не заплатили "Атлетико Метрополитано" за переход футболиста. В прошлом году бразильский клуб выиграл дело в ФИФА, однако "Карпаты" подали встречный иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, тем самым приостановив вердикт ФИФА", - сказал агент футболиста Сандро Сезар Глатц в комментарии Sport Arena.

"Не понимаю, чего хочет добиться в Лозанне украинский клуб, однако я уверен, что проиграет дело и там. Они должны заплатить за переход игрока, пришло время платить по счетам. С учетом штрафных санкций, "Карпаты" задолжали "Атлетико Метрополитано" около одного миллиона евро".

Если "Карпаты" проиграют дело в Лозанне, то будут вынуждены заплатить, иначе ФИФА применит санкции в виде запрета на трансферную деятельность или снятия очков.

Напомним, после 18-ти туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 5 очков.