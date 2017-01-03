Караваев пока не подписал контракт с "Фенербахче"

Сделка может состояться в ближайшие дни.

Караваев в шаге от перехода в турецкий гранд footboom.com

Полузащитник сборной Украины иАлександр Караваев прокомментировал свой переход в турецкий "Фенербахче", который может состояться в ближайшее время.

Переход 24-летнего футболиста, права на которого принадлежат "Шахтеру", уже согласован, но игрок пока не подписал контракт.

"Переход еще не состоялся, а окончательно прояснится все через пару дней. Буду лететь в Турцию для подписания контракта и медосмотра. Но пока контракт не подписан. "Заря" вполне могла бы и запретить переход, так как у меня действующее соглашение с этим клубом до лета 2017 года. Но они пошли на уступки и не стали чинить препятствий", - сказал Караваев в интервью Newsone.ua.

"Предварительно: соглашение на полгода, а дальше можно обсуждать продление. Речи о полном выкупе прав пока не идет: ни турки не предлагали такой вариант, ни сам "Шахтер", с которым у меня контракт, речь об этом не вел".

В текущем сезоне Караваев провел в составе "Зари" 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в турецкий "Бешикташ" может перейти Эдуард Соболь, который также выступает в "Заре" на правах аренды из "Шахтера".