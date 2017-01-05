Караваев официально стал игроком "Фенербахче"

Украинский полузащитник будет выступать в Турции на правах аренды.

"Фенербахче" уже представил украинца fenerbahce.org

Полузащитник сборной Украины и луганской "Зари", права на которого принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

24-летний футболист прилетел в Стамбул и успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом до конца сезона. При этом после окончания аренды у турецкого клуба не будет возможности выкупить игрока, поэтому Караваев летом точно вернется в "Шахтер".

Ранее сам полузащитник подчеркнул, что "Заря" пошла на уступки и согласилась досрочно прекратить соглашение аренды футболиста, в результате чего переход Караваева в "Фенербахче" стал возможным.

В текущем сезоне Караваев провел в составе "Зари" 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в турецкий "Бешикташ" может перейти Эдуард Соболь, который также выступает в "Заре" на правах аренды из "Шахтера".