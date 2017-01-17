"Карабюкспор" пополнил еще один украинский футболист

В чемпионате Турции будет выступать Андрей Близниченко.

Близниченко уже подписал контракт twitter.com

Полузащитникподписал контракт с турецким "Карабюкспором". Об этом сообщил агент футболиста Иван Пироженко.

"Хочу поздравить Андрея Близниченко с подписанием контракт с турецким "Карабюкспором". Это первый легионерский опыт для талантливого полузащитника. Верю в тебя и надеюсь, что тебе удастся реализовать все авансы. Ведь с твоим талантом ты можешь достигнуть многого", - написал агент на своей странице в Facebook.

В составе "Днепра" Близниченко провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Днепрян игрок покинул в статусе свободного агента после истечения контракта.

Стоит отметить, что ранее игроками "Карабюкспора" стали вратарь Александр Рыбка и нападающий Евгений Селезнев.

Кроме того, Селезнев уже дебютировал за команду в официальном матче, но забить не сумел.