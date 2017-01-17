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"Карабюкспор" пополнил еще один украинский футболист

17 января в 07:54

В чемпионате Турции будет выступать Андрей Близниченко.

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Близниченко уже подписал контракт
twitter.com
Полузащитник Андрей Близниченко подписал контракт с турецким "Карабюкспором". Об этом сообщил агент футболиста Иван Пироженко.

"Хочу поздравить Андрея Близниченко с подписанием контракт с турецким "Карабюкспором". Это первый легионерский опыт для талантливого полузащитника. Верю в тебя и надеюсь, что тебе удастся реализовать все авансы. Ведь с твоим талантом ты можешь достигнуть многого", - написал агент на своей странице в Facebook.

В составе "Днепра" Близниченко провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Днепрян игрок покинул в статусе свободного агента после истечения контракта.

Стоит отметить, что ранее игроками "Карабюкспора" стали вратарь Александр Рыбка и нападающий Евгений Селезнев.

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Кроме того, Селезнев уже дебютировал за команду в официальном матче, но забить не сумел.

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Тэги Карабюкспор футбол Близниченко Днепр контракт
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