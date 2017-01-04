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Калитвинцев продолжит карьеру в Германии

4 января в 07:47

Украинский талант оказался не нужен киевскому "Динамо".

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Калитвинцев попробует силы в чемпионате Германии
ФК Черноморец
Полузащитник Владислав Калитвинцев, который в последнее время выступал на правах аренды за "Черноморец", продолжит карьеру в немецком клубе "Эрцгебирге". Об этом сообщил Bild.

23-летний игрок, права на которого принадлежали киевскому "Динамо", оказался не нужен украинскому гранду и уже отправился во Франкфурт для подписания контракта на два года. Украинец сможет в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в том случае, если "Эрцгебирге" покинет второй немецкий дивизион.

За первую половину сезона в составе "Черноморца" Владислав Калитвинцев провел 12 матчей в украинской Премьер-лиге и сумел отличиться одной результативной передачей.

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Напомним, ранее сообщалось, что другой футболист "Черноморца" Давид Хочолава может перейти в "Шахтер".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Калитвинцев футбол Премьер-лига Черноморец Динамо
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