Калинич требует от "Днепра" 340 тысяч евро

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Бывший футболист команды добивается возвращения долга по зарплате.

Калинич продолжает судиться с "Днепром" ФК Днепр

Палата по разрешению споров ФИФА обязала "Днепр" выплатить бывшему нападающему украинской команды Николе Калиничу 340 тысяч евро, которые клуб задолжал хорвату по зарплате.

Стоит отметить, что данное решение не считается окончательным, поэтому клуб не должен его выполнять в срочном порядке. Вместо этого руководство "Днепра" уже подало апелляцию, которую рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS).

Решение о наказании "Днепра" по делу Калинича было вынесено Палатой по разрешению споров ФИФА еще 28 апреля, а 19 мая стороны были уведомлены об этом, после чего украинский клуб продолжил разбирательство в CAS.

В сентябре о намерении взыскать с "Днепра" сумму в размере 1,7 миллиона долларов сообщил экс-наставник команды Мирон Маркевич.

Напомним, из-за долгов перед игроками и тренерским штабом Хуанде Рамоса "Днепр" не сможет заявлять новых футболистов в следующее трансферное окно, а также клуб лишен права на участие в еврокубках, если команда туда попадет.

Ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко сообщил, что бюджет клуба уменьшен в десять раз.