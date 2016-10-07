Калинич требует от "Днепра" 340 тысяч евро

Бывший футболист команды добивается возвращения долга по зарплате.
Стоит отметить, что данное решение не считается окончательным, поэтому клуб не должен его выполнять в срочном порядке. Вместо этого руководство "Днепра" уже подало апелляцию, которую рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS).
Решение о наказании "Днепра" по делу Калинича было вынесено Палатой по разрешению споров ФИФА еще 28 апреля, а 19 мая стороны были уведомлены об этом, после чего украинский клуб продолжил разбирательство в CAS.
В сентябре о намерении взыскать с "Днепра" сумму в размере 1,7 миллиона долларов сообщил экс-наставник команды Мирон Маркевич.
Напомним, из-за долгов перед игроками и тренерским штабом Хуанде Рамоса "Днепр" не сможет заявлять новых футболистов в следующее трансферное окно, а также клуб лишен права на участие в еврокубках, если команда туда попадет.
Ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко сообщил, что бюджет клуба уменьшен в десять раз.Футбол 24