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Ивуарийский защитник Гогуа будет находиться на просмотре в "Динамо" до конца года

18 ноября в 23:49

Сергей Ребров заявил, что о перспективах футболиста говорить пока рано.

седрик гогуа
Гогуа проходит просмотр в "Динамо"
1927.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал о потенциальном новичке команды Седрике Гогуа, который сыграл за киевлян в товарищеском матче против "Милсами" (6:0).

"Он пока не потенциальный новичок, а просто находится у нас на просмотре. К сожалению, мы сейчас не можем его задействовать в официальных матчах ни одного из турниров, в которых принимаем участие, поскольку Гогуа уже по ходу сезона расторг контракт со своим предыдущим клубом, "Партизаном". Этот футболист будет работать с нами до конца года. А уже потом будем решать, что делать дальше.

Пока о его перспективах что-то говорить еще рано. Гогуа сыграл за нас всего один матч, выйдя на поле во втором тайме, когда мы уже вели с крупным счетом, и уже все говорят, что это супер-футболист. Молодым исполнителям всегда нужно время. Надеюсь, своей работой Седрик докажет целесообразность подписания с ним контракта", - сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

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В текущем сезоне 22-летний Гогуа провел 17 матчей за "Партизан" во всех турнирах. После переезда в Европу защитник выступал за финские СИК и "Керхо 07".

По материалам: Dynamo.kiev.ua
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Тэги Ребров Динамо Гогуа
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