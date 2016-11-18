Ивуарийский защитник Гогуа будет находиться на просмотре в "Динамо" до конца года

Сергей Ребров заявил, что о перспективах футболиста говорить пока рано.
"Он пока не потенциальный новичок, а просто находится у нас на просмотре. К сожалению, мы сейчас не можем его задействовать в официальных матчах ни одного из турниров, в которых принимаем участие, поскольку Гогуа уже по ходу сезона расторг контракт со своим предыдущим клубом, "Партизаном". Этот футболист будет работать с нами до конца года. А уже потом будем решать, что делать дальше.
Пока о его перспективах что-то говорить еще рано. Гогуа сыграл за нас всего один матч, выйдя на поле во втором тайме, когда мы уже вели с крупным счетом, и уже все говорят, что это супер-футболист. Молодым исполнителям всегда нужно время. Надеюсь, своей работой Седрик докажет целесообразность подписания с ним контракта", - сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.
В текущем сезоне 22-летний Гогуа провел 17 матчей за "Партизан" во всех турнирах. После переезда в Европу защитник выступал за финские СИК и "Керхо 07".Dynamo.kiev.ua