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Италия отозвала свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2024

12 октября в 10:53

Национальный олимпийский комитет официально отозвал заявку Рима.

2024
Рим не будет претендовать на Олимпиаду
Италия больше не будет претендовать на проведение Олимпиады-2024. Национальный олимпийский комитет страны официально отозвал заявку Рима.

Причиной тому послужило решение мэра Рима Вирджинии Риджи отказаться от претензий на проведение Игр-2024. Данное решение было ратифицировано на заседании городского совета.

"Я написал письмо в Международный олимпийский комитет, в котором мы отозвали нашу заявку. После отказа мэра никаких дополнительных шагов предприниматься не будет, поскольку Италия утратила авторитет и не вызывает доверия", - приводит слова НОК Италии Джованни Малаго Reuters.

Отметим, что в числе претендентов на проведение Олимпиады-2024 остаются Париж, Лос-Анджелес, а также Будапешт. Выборы столицы ОИ-2024 пройдут в сентябре 2017 года.

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Напомним, следующая летняя Олимпиада пройдет в 2020-м году в Токио.

По материалам: УНИАН
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Тэги Олимпиада Рим МОК
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