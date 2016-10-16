Испанский гонщик Маркес досрочно стал чемпионом MotoGP

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Пилот "Хонды" оформил досрочную победу в текущем сезоне гонок на мотоциклах.

Маркес взял третий титул в карьере twitter.com

Состоялся этап MotoGP в Японии, где победу одержалМарк Маркес, сумев гарантировать себе титул чемпиона за три гонки до окончания сезона.

На старте заезда Маркес, начавший гонку со второго места, обошел обладателя поула Валентино Росси, но при этом пропустил вперед Хорхе Лоренсо. Тем не менее, в итоге Маркес сумел быстро провести ответный обгон, вернув себе лидерство. В итоге будущий чемпион больше не ошибался и первым доехал до финиша. При этом оба пилота "Ямахи" из-за ошибок и падений финишировать не смогли.

По итогам гонки Маркес набрал 273 очка в личном зачете и стал недосягаем для России (196) и Лоренсо (182) за три этапа до окончания сезона.

"Это удивительное чувство. Я не ожидал, что смогу стать чемпионом здесь. Когда я увидел, что Росси упал - я погнался за победой. Потом я видел и то, что произошло с Лоренцо. Я сделал ошибки в четырех или в пяти поворотах, так как было очень трудно сосредоточиться. Но нужно было сделать это, и выиграть гонку для "Хонды" в Мотеги", - прокомментировал испанец свой успех.

Стоит отметить, что для Марка Марккеса это уже третий чемпионский титул в MotoGP.