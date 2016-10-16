Испанский гонщик Маркес досрочно стал чемпионом MotoGP

Пилот "Хонды" оформил досрочную победу в текущем сезоне гонок на мотоциклах.
На старте заезда Маркес, начавший гонку со второго места, обошел обладателя поула Валентино Росси, но при этом пропустил вперед Хорхе Лоренсо. Тем не менее, в итоге Маркес сумел быстро провести ответный обгон, вернув себе лидерство. В итоге будущий чемпион больше не ошибался и первым доехал до финиша. При этом оба пилота "Ямахи" из-за ошибок и падений финишировать не смогли.
По итогам гонки Маркес набрал 273 очка в личном зачете и стал недосягаем для России (196) и Лоренсо (182) за три этапа до окончания сезона.
"Это удивительное чувство. Я не ожидал, что смогу стать чемпионом здесь. Когда я увидел, что Росси упал - я погнался за победой. Потом я видел и то, что произошло с Лоренцо. Я сделал ошибки в четырех или в пяти поворотах, так как было очень трудно сосредоточиться. Но нужно было сделать это, и выиграть гонку для "Хонды" в Мотеги", - прокомментировал испанец свой успех.
Стоит отметить, что для Марка Марккеса это уже третий чемпионский титул в MotoGP.XSport.ua