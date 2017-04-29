"Интер" интересуется лидером "Шахтера" Тайсоном – СМИ

Бразилец может продолжить карьеру в Италии.
Также на лидера "горняков" претендует и турецкий "Фенербахче", а "Шахтер" готов продать Тайсона за 15 миллионов евро.
Турецкий клуб не готов столько платить за бразильского полузащитника и попробует убедить "Шахтер" снизить цену.
Отметим, что контракт Тайсона заканчивается в декабре 2017 года. "Шахтер" в июне собирается предложить игроку новый контракт. В текущем сезоне УПЛ 29-летний хавбек провел 20 матчей и забил 5 голов.
Напомним, что вчера, 28 апреля, донецкий "Шахтер" продлил контракты с двумя защитниками - Сергеем Кривцовым и Ярославом Ракицким.
Ранее сообщалось, что итальянский "Лацио" интересуется лидером "Шахтера" Тайсоном.Tribuna.com