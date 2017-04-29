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"Интер" интересуется лидером "Шахтера" Тайсоном – СМИ

29 апреля в 09:27

Бразилец может продолжить карьеру в Италии.

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Контракт Тайсона заканчивается в декабре 2017 года
ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сферу интересов "Интера", сообщает Tuttomercatoweb.

Также на лидера "горняков" претендует и турецкий "Фенербахче", а "Шахтер" готов продать Тайсона за 15 миллионов евро.

Турецкий клуб не готов столько платить за бразильского полузащитника и попробует убедить "Шахтер" снизить цену.

Отметим, что контракт Тайсона заканчивается в декабре 2017 года. "Шахтер" в июне собирается предложить игроку новый контракт. В текущем сезоне УПЛ 29-летний хавбек провел 20 матчей и забил 5 голов.

Напомним, что вчера, 28 апреля, донецкий "Шахтер" продлил контракты с двумя защитниками - Сергеем Кривцовым и Ярославом Ракицким.

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Ранее сообщалось, что итальянский "Лацио" интересуется лидером "Шахтера" Тайсоном.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Тайсон Шахтер футбол
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