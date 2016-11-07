Топ Новости
<
>

Игроки сборной Украины прибыли в расположение команды

7 ноября в 20:51

К матчам против Финляндии и Сербии будут готовиться 25 игроков.

< >
Сидорчук и Кривцов < >
Фото ФФУ

Сегодня, 7 ноября, сборная Украины начала подготовку к поединкам против сборных Финляндии и Сербии. В течение дня футболисты, вызванные на сбор, прибывали в расположение национальной команды.

Первым в сборную приехал Александр Зинченко, затем игроки "Зари", а также Руслан Ротань, после чего появились Александр Кучер, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов. Ближе к четырем часам вечера начали прибывать и все остальные футболисты.

Вечером тренерский штаб сборной провел командное собрание и восстановительную тренировку. Завтра, 8 ноября, "желто-синие" проведут открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Читайте также: Хачериди не поможет сборной из-за проблем с коленом

Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в Одессе в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы в Харькове проведут товарищеский матч против Сербии.

По материалам: ФФУ
Читайте также
Тэги сборная Ротань Сидорчук Зинченко Кучер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.58
EUR 28.37
Последние новости