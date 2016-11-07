Игроки сборной Украины прибыли в расположение команды

К матчам против Финляндии и Сербии будут готовиться 25 игроков.

Сегодня, 7 ноября, сборная Украины начала подготовку к поединкам против сборных Финляндии и Сербии. В течение дня футболисты, вызванные на сбор, прибывали в расположение национальной команды.

Первым в сборную приехал Александр Зинченко, затем игроки "Зари", а также Руслан Ротань, после чего появились Александр Кучер, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов. Ближе к четырем часам вечера начали прибывать и все остальные футболисты.

Вечером тренерский штаб сборной провел командное собрание и восстановительную тренировку. Завтра, 8 ноября, "желто-синие" проведут открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в Одессе в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы в Харькове проведут товарищеский матч против Сербии.