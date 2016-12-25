Игроки "Черноморца" интересны "Шахтеру" и "Заре" - СМИ

Луганчане и дончане могут усилить команды за счет одесситов.

Хочолава может оказаться в "Шахтере" football.ua

ЗащитникиЕвгений Мартыненко и Давид Хочолава входят в сферу интересов лидеров украинской Премьер-лиги.

По информации официального сайта болельщиков "Зари", луганский клуб в зимнее трансферное окно хочет приобрести 23-летнего защитника Евгения Мартыненко. Контракт футболиста с "Черноморцем" истекает летом 2017 года. В текущем сезоне Мартыненко провел за одесский клуб 15 поединков и забил два гола.

Об интересе "Шахтера" к Давиду Хочолаве сообщил агент футболиста Кахабер Мжаванадзе в комментарии Sportall.ge:

"Не буду скрывать, "Шахтер" проявляет определенный интерес, но контракт пока не подписан, поэтому воздержусь от громких заявлений".

В текущем сезоне на счету 23-летнего грузина 16 матчей и 1 гол в УПЛ.

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" расторг контракт с нападающим Эдуардо.