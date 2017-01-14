Игрок "Шахтера" Марлос обсуждает вопрос получения украинского гражданства

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Бразилец готов помочь сборной Украины.

Марлос (слева) готов стать украинцем ФК Шахтер

Полузащитник донецкого "Шахтера"заявил, что готов выступать за сборную Украины, в которой его хочет видеть главный тренер Андрей Шевченко.

"Только что наступил момент, когда я уже пять лет нахожусь в Украине. По закону могу получить гражданство этой страны. Существует такая возможность, которую я обсуждаю с руководителями и некоторыми людьми. Это непростое решение, потому что в Украине совсем другая культура, но я люблю эту страну", - сказал Марлос в комментарии Globo.

"Я три раза контактировал с Андреем Шевченко. Он является моим кумиром, но мы недолго говорили. Рад, что он заинтересован в том, чтобы я играл за сборную Украины".

Всего в текущем сезоне на счету полузащитника 17 поединков и 3 гола в украинской Премьер-лиге. При этом в сборную Бразилии плеймейкер не вызывался ни разу.

Напомним, ранее о желании Марлоса выступать за сборную Украины сообщил Мирон Маркевич.