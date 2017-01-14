Топ Новости
<
>

Игрок "Шахтера" Марлос обсуждает вопрос получения украинского гражданства

14 января в 00:35

Бразилец готов помочь сборной Украины.

Марлос
Марлос (слева) готов стать украинцем
ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос заявил, что готов выступать за сборную Украины, в которой его хочет видеть главный тренер Андрей Шевченко.

"Только что наступил момент, когда я уже пять лет нахожусь в Украине. По закону могу получить гражданство этой страны. Существует такая возможность, которую я обсуждаю с руководителями и некоторыми людьми. Это непростое решение, потому что в Украине совсем другая культура, но я люблю эту страну", - сказал Марлос в комментарии Globo.

"Я три раза контактировал с Андреем Шевченко. Он является моим кумиром, но мы недолго говорили. Рад, что он заинтересован в том, чтобы я играл за сборную Украины".

Всего в текущем сезоне на счету полузащитника 17 поединков и 3 гола в украинской Премьер-лиге. При этом в сборную Бразилии плеймейкер не вызывался ни разу.

Читайте также: Полузащитник "Шахтера" Марлос хочет перейти в более сильный чемпионат

Напомним, ранее о желании Марлоса выступать за сборную Украины сообщил Мирон Маркевич.

По материалам: Globo , Sport Arena ,
Читайте также
Тэги Марлос Шахтер футбол Шевченко сборная
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости