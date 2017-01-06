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Игрок "Шахтера" Малышев отпраздновал Новый год в Донецке

6 января в 22:52

У Максима в Донецке проживают родственники и друзья.

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Малышев является уроженцем Донецка
ФК Шахтер
Хавбек донецкого "Шахтера" Максим Малышев рассказал о том, как проходит его отпуск.

"Я стараюсь побывать дома при первой же возможности, потому распланировал отпуск так, чтобы обязательно на Новый год приехать в Донецк. Здесь у меня семья, родные и близкие мне люди. В этот раз компанию мне составил Богдан Бутко. Конечно, побывал на "Донбасс Арене". Очень скучаю по нашему прекрасному стадиону", - сообщил Малышев.

Напомним, что с июля 2014-го года, в связи с началом боевых действий на востоке Украины, "Шахтер" вынужден проводить свои поединки вне "Донбасс Арены".

За два с половиной года донецкая команда успела сыграть домашние игры во Львове, Черкассах, Киеве, Одессе, Запорожье и в Харькове.

Отметим, что Малышев является уроженцем Донецка, а свою профессиональную карьеру начал в луганской "Заре". В нынешнем сезоне УПЛ Максим провел 12 игр в составе "горняков".

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Ранее донецкий клуб покинули Эдуардо, Селезнев и Шевчук.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Донецк Малышев Шахтер
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