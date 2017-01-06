Игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес заинтересовал "Наполи" – СМИ

Парагвайский футболист может покинуть киевский клуб.
Итальянский клуб ищет усиление в полузащиту, чтобы разгрузить Дриса Мертенса, Хосе Кальехона и Лоренцо Инсинье, которые играют практически в каждом матче. К тому же, "Наполи" собирается отдать в аренду "Тернане" Роберто Инсинье, способного закрыть эту позицию.
В текущем сезоне Гонсалес сыграл за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач.
Отметим, что в это трансферное окно киевлян покинул голкипер Александр Рыбка, а также сообщалось про интерес европейских клубов к футболистам "Динамо" Евгению Хачериди, Домагою Виде и Андрею Ярмоленко.
Напомним, ранее президент чемпионов Украины Игорь Суркис сообщил о том, что пригласить в "Динамо" сильных легионеров сейчас невозможно.Tribuna.com