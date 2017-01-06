Топ Новости
<
>

Игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес заинтересовал "Наполи" – СМИ

6 января в 18:00

Парагвайский футболист может покинуть киевский клуб.

123
В текущем сезоне Гонсалес забил пять голов за "Динамо"
ФК Динамо
Хавбек "Динамо" Дерлис Гонсалес попал в сферу интересов итальянского "Наполи", сообщает Calcioweb.eu.

Итальянский клуб ищет усиление в полузащиту, чтобы разгрузить Дриса Мертенса, Хосе Кальехона и Лоренцо Инсинье, которые играют практически в каждом матче. К тому же, "Наполи" собирается отдать в аренду "Тернане" Роберто Инсинье, способного закрыть эту позицию.

В текущем сезоне Гонсалес сыграл за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Отметим, что в это трансферное окно киевлян покинул голкипер Александр Рыбка, а также сообщалось про интерес европейских клубов к футболистам "Динамо" Евгению Хачериди, Домагою Виде и Андрею Ярмоленко.

Читайте также: Защитник "Динамо" Вида интересен "Марселю" - СМИ

Напомним, ранее президент чемпионов Украины  Игорь Суркис сообщил о том, что пригласить в "Динамо" сильных легионеров сейчас невозможно.

По материалам: Tribuna.com
Читайте также
Тэги Динамо Наполи Гонсалес
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости