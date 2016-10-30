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Игрок "Александрии" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Украины

30 октября в 19:01

Роман Яремчук отличился в матче против "Ворсклы" уже на восьмой секунде.

роман яремчук
Яремчук забил в ворота "Ворсклы"
Роман Яремчук стал автором быстрого гола в истории чемпионатов Украины, отличившись в матче тринадцатого тура украинской Премьер-лиги между "Ворсклой" и "Александрией".

Нападающий "Александрии", права на которого принадлежат "Динамо", отличился уже на восьмой секунде встречи. Яремчук отобрал мяч, вышел на ворота, обыграл голкипера и забил гол.

Этот гол стал первым в списке самых быстрых голов в истории чемпионатов Украины. Рекордсменом ранее являлся Александр Косырин, который в сезоне 2004-2005 в составе "Черноморца" забил "Металлисту" на девятой секунде матча (8,9 секунды). За десять секунд забивал экс-форвард "Шахтера" Брандао - в сезоне 2005-2006 в ворота "Металлиста".

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Добавим, что Яремчук в итоге оформил дубль, а матч "Ворскла" - "Александрия" завершился со счетом 2:2. Полтавчане отыгрались на последних минутах.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Яремчук Александрия Ворскла Премьер-лига
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