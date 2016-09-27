Ибрагимович не сыграет с "Зарей" - СМИ

Главная звезда "Манчестер Юнайтед" пропустит матч группового этапа Лиги Европы.

Ибрагимовичу предоставили отдых express.co.uk

Златан Ибрагимович не сыграет в матче "Манчестер Юнайтед" - "Заря", который состоится в ближайший четверг, 29 сентября, на "Олд Траффорд". Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечает издание, главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо предоставил Ибрагимовичу возможность отдохнуть. В понедельник, 27 сентября, форвард отправился в Милан и не готовится к матчу против украинской команды.

В то же время, как сообщает The Mirror, в состав "Манчестера" должен вернуться экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, который из-за травмы пропустил четыре предыдущие игры.

Напомним, в первом туре группового этапа "Заря" сыграла вничью с "Фенербахче" (1:1), а "МЮ" сенсационно проиграл "Фейенорду" (0:1).