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Хорватский экс-футболист раскритиковал Тимощука за решение работать в России

17 апреля в 20:46

Ивица Пирич не понимает решения украинского футболиста подписать контракт с "Зенитом".

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Пирич не понял поступка Тимощука
sport.ua
Бывший игрок киевских "Арсенала" и ЦСКА Ивица Пирич раскритиковал решение экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука подписать контракт с питерским "Зенитом" и присоединиться к тренерскому штабу Мирчи Луческу.

"Если бы это сделал капитан нашей сборной во время войны, то он бы не смог вернуться в Хорватию. Это личное дело Тимощука, но я такого понять не могу", - цитирует Пирича Gazeta.ua.

"Считаю, что спортсмены не могут стоять в стороне. Их никто не просит идти в парламент и там выступать. Но поддержка, даже простыми словами или финансами, может помочь детям и солдатам. Поэтому футболисты должны быть социально активными. Люди, которые стоят на первой линии, защищают всю страну, чтобы жители Киева, Запорожья, Днепра, Одессы, Львова могли жить спокойно".

38-летний Тимощук выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". В составе сборной Украины футболист провел 144 матча и забил 4 гола.

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Ранее сообщалось, что петиция о лишении Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка" набрала нужное количество голосов.

По материалам: Gazeta.ua
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Тэги Тимощук футбол Зенит Пирич
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1 комментарий
  • lox_ivan Сегодня, 21:10 Росія , яка за всю історію цієї імперії закатувала в своїх тюрмах, катівнях НКВД- КГБ, згноїла в Сибірських концлагерях, закатувала голодоморами, які організовувала в Україні (22, 32-33, 47 роки) ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ, , що це тюрма народів, як її назвали відомі в Росії передові мислителі -гуманісти. Ця , вже 22-га по ліку, війна за всю історію , яку Росія розпочала проти України в 2014 році, тільки підтвержує, що влада Росії завжди ненавиділа український , свободолюбивий народ, який весь час боровся за свою свободу і державність.Вона завжди знищувала фізично тих українців, які ідентифікували себе як окремий народ, з своєю мовою, культурою і ментальністю.тих хто не хоче зраджувать своїм предкам. А тим, хто їзддить в Росію, на заробітки , треба добре подумати перед тим. Бо мужиків, як правило ,відразу вербує ФСБ, а хто відмовляється , тих може чекать тюрма. Ответить Цитировать Пожаловаться
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