Хорватский экс-футболист раскритиковал Тимощука за решение работать в России

Ивица Пирич не понимает решения украинского футболиста подписать контракт с "Зенитом".

Пирич не понял поступка Тимощука sport.ua

Бывший игрок киевских "Арсенала" и ЦСКА Ивица Пирич раскритиковал решение экс-футболиста сборной Украиныподписать контракт с питерским "Зенитом" и присоединиться к тренерскому штабу Мирчи Луческу.

"Если бы это сделал капитан нашей сборной во время войны, то он бы не смог вернуться в Хорватию. Это личное дело Тимощука, но я такого понять не могу", - цитирует Пирича Gazeta.ua.

"Считаю, что спортсмены не могут стоять в стороне. Их никто не просит идти в парламент и там выступать. Но поддержка, даже простыми словами или финансами, может помочь детям и солдатам. Поэтому футболисты должны быть социально активными. Люди, которые стоят на первой линии, защищают всю страну, чтобы жители Киева, Запорожья, Днепра, Одессы, Львова могли жить спокойно".

38-летний Тимощук выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". В составе сборной Украины футболист провел 144 матча и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что петиция о лишении Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка" набрала нужное количество голосов.