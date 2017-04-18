Хоккейная сборная Украины провела открытую тренировку перед стартом на чемпионате мира

Украинская команда впервые потренировалась на льду киевского "Дворца спорта".

Украинские хоккеисты опробовали столичный лед XSport.ua

Сборная Украины вышла на лед киевского "Дворца спорта", который находится в завершающей стадии подготовки к

В занятии приняли участие 20 полевых игроков и 3 вратаря, а впечатлениями о качестве льда поделились защитник Александр Победоносцев и главный тренер Александр Савицкий.

Окончательный переезд сборной в "Дворец спорта" состоится в среду, 19 апреля, а первый матч украинские хоккеисты проведут 22 апреля против Венгрии. Также подопечные Савицкого сыграют против Польши (23.04), Австрии (25.04), Казахстана (26.04) и Южной Кореи (28.04).

Ранее сообщалось, что билеты на киевский чемпионат мира по хоккею сильно подорожали.