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Хоккейная сборная Украины провела открытую тренировку перед стартом на чемпионате мира

18 апреля в 17:55

Украинская команда впервые потренировалась на льду киевского "Дворца спорта".

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Украинские хоккеисты опробовали столичный лед
XSport.ua
Сборная Украины вышла на лед киевского "Дворца спорта", который находится в завершающей стадии подготовки к чемпионату мира в Дивизионе IA.

В занятии приняли участие 20 полевых игроков и 3 вратаря, а впечатлениями о качестве льда поделились защитник Александр Победоносцев и главный тренер Александр Савицкий.

Окончательный переезд сборной в "Дворец спорта" состоится в среду, 19 апреля, а первый матч украинские хоккеисты проведут 22 апреля против Венгрии. Также подопечные Савицкого сыграют против Польши (23.04), Австрии (25.04), Казахстана (26.04) и Южной Кореи (28.04).

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Ранее сообщалось, что билеты на киевский чемпионат мира по хоккею сильно подорожали.

По материалам: XSport.ua
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Тэги чемпионат мира хоккей Киев
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