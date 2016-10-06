ХК "Кременчук" стал лидером чемпионата Украины по хоккею

У "Донбасса" в запасе есть два поединка, чтобы догнать конкурента.

ХК "Кременчук" одержал две победы подряд XSport.ua

Состоялся, в котором было сыграно три матча. ХК "Кременчук" провел сразу две игры и в обеих одержал победы - над "Белым Барсом" и киевскими "Дженералз", которые являются одними из фаворитов турнира.

Кроме того, "Белый Барс" также не сумел справиться с "Кривбассом" и остается на дне турнирной таблицы.

УХЛ. 7-й тур

"Белый Барс" - "Кривбасс" - 4:6

"Дженералз" - "Кременчуг" - 2:3

"Кременчуг" - "Белый Барс" - 5:2

Турнирная таблица Украинской хоккейной лиги

Напомним, ранее стало известно, что харьковская "Юность" и киевский "Компаньон" отказались от участия в первом сезоне Украинской хоккейной лиги из-за финансовых проблем.