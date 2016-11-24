Хитров проведет свой следующий бой в январе

Украинский боксер сразится с американцем.
Соперником украинца будет американец Имманувель Алим, который провел на профессиональном уровне 17 боев, в которых одержал 16 побед (9 - нокаутом) при одном поражении.
Хитров в своем активе имеет "чистую" статистику - 14 побед, из которых 12 - нокаутом. В обновленном рейтинге WBO средневес поднялся на девятое место и находится в нескольких победах от чемпионского поединка.
Напомним, в последний раз Евгений Хитров боксировал в июле, когда одолел техническим нокаутом американца Пола Мендеса.boxingnews.com.ua