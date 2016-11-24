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Хитров проведет свой следующий бой в январе

24 ноября в 17:04

Украинский боксер сразится с американцем.

Хитров
Хитров попытается одержать очередную победу в США
twitter.com
Чемпион Северной Америки по версии NABF WBC в среднем весе Евгений Хитров свой следующий поединок проведет 14 января в Бруклине, Нью-Йорк. Об этом сообщает Boxing News.

Соперником украинца будет американец Имманувель Алим, который провел на профессиональном уровне 17 боев, в которых одержал 16 побед (9 - нокаутом) при одном поражении.

Хитров в своем активе имеет "чистую" статистику - 14 побед, из которых 12 - нокаутом. В обновленном рейтинге WBO средневес поднялся на девятое место и находится в нескольких победах от чемпионского поединка.

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Напомним, в последний раз Евгений Хитров боксировал в июле, когда одолел техническим нокаутом американца Пола Мендеса.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Хитров бокс бой Алим
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