Хитров проиграл нокаутом американцу Алиму

Рефери остановил бой в шестом раунде.
Украинец провалил начало боя, пропустив два левых хука в третьем раунде, которые и отправили Евгения в нокдаун. Далее Хитров выровнял бой, и инициатива перешла к украинскому боксеру.
Развязка наступила в шестом раунде. У Евгения начали проходить мощные удары по стоящему оппоненту, но он снова забыл о защите. У почти проигравшего бой Алима прошли два хука справа, после которых Евгений снова упал. После добивания рефери остановил бой, поскольку украинец не мог защищаться.
Таким образом, Хитров потерепел свое первое поражение в профессиональной боксерской карьере.
Ранее в обновленном рейтинге WBO Хитров поднялся на девятое место, а также находился в нескольких победах от чемпионского поединка.ZN.UA