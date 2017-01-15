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Хитров проиграл нокаутом американцу Алиму

15 января в 09:07

Рефери остановил бой в шестом раунде.

Хитров
Хитров потерпел первое поражение в карьере
XSport.ua
Украинский средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО). На кону стоял пояс WBC Silver, дающий право сразиться с чемпионом по этой версии Геннадием Головкиным.

Украинец провалил начало боя, пропустив два левых хука в третьем раунде, которые и отправили Евгения в нокдаун. Далее Хитров выровнял бой, и инициатива перешла к украинскому боксеру.

Развязка наступила в шестом раунде. У Евгения начали проходить мощные удары по стоящему оппоненту, но он снова забыл о защите. У почти проигравшего бой Алима прошли два хука справа, после которых Евгений снова упал. После добивания рефери остановил бой, поскольку украинец не мог защищаться.

Таким образом, Хитров потерепел свое первое поражение в профессиональной боксерской карьере.

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Ранее в обновленном рейтинге WBO Хитров поднялся на девятое место, а также находился в нескольких победах от чемпионского поединка.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Хитров бой бокс
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