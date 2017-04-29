"Химик" вышел вперед в финальной серии Суперлиги

Южненцы одержали победу над "Будивельником" на последних секундах игры.
Киевляне доминировали на старте игры и после первой четверти создали себе задел в шесть очков. Однако постепенно "Химик" сумел изменить ход встречи. Развязка игры наступила в концовке, когда Конев и Рябчук на последних секундах двумя точными бросками сделали счет победным для гостей.
"Будивельник" - "Химик" - 66:67 (18:12, 23:19, 15:19, 10:17)
"Будивельник": Дугат (25 + 5 подборов), Филдс (16 + 5 передач), Крутоус (3), Анисимов (5 + 4 подбора), Стефенс (6), Отверченко (5), Завадский (2 + 3 подбора), Дроздов (2), Горбенко (2 + 4 подбора).
"Химик": Смит (13 + 6 передач), Конев (12 + 5 подборов), Павлов (4), Лав (6 + 2 блок-шота), Петров (23 + 6 подборов + 4 передачи), Рябчук (7), Сидоров (2).
Счет в серии - 0:1.
Напомним, ранее был представлен промо-ролик финала баскетбольной Суперлиги.ZN.UA