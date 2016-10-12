"Химик" выиграл у "Будивельника" в матче фаворитов Суперлиги

Южненцы на выезде разгромили "строителей" и продлили победную серию.

"Будивельник" потерпел третье поражение в сезоне ФБУ

В центральном матче пятого тура украинской Суперлиги южненский "Химик" на выезде обыграл киевский "Будивельник".

Матч завершился с разгромным счетом 83:62. Самыми результативными в составе "Химика" стали Джеймс Смит и Александр Антипов, которые набрали по 18 очков. У "Будивельника" больше всех набрали Артур Дроздов и Генри Дугат - по 15 очков.

Таким образом, "Химик" одержал пятую подряд победу в сезоне и продолжает лидировать в чемпионате. "Будивельник" потерпел третье поражение в пяти поединках.

Кроме того, 12 октября в рамках чемпионата состоялся матч в Черкассах. "Черкасские мавпы" на своем паркете проиграли одесскому клубу "БИПА" - 78:81. Одесситы одержали первую победу в сезоне.

Напомним, ранее Федерация баскетбола Украины попросила участников чемпионата петь гимн страны перед матчами.