"Химик" стал первым финалистом баскетбольной Суперлиги

Команда из Южного сломила сопротивление "Днепра".
Команда Виталия Степановского отыгралась, уступая 16 очков по ходу третьей четверти, став победителем серии, выиграв матч со счетом - 75:71.
Главными инициаторами камбэка действующего чемпиона стали американские легионеры. Разыгрывающий Джеймс Смит записал в актив 31 очко, а Джейсон Лав отметился 22 очками и 17 подборами.
Отметим, что "Химик" в четвертый раз подряд сыграет в финале Суперлиги. Во втором полуфинале встречаются "Будивельник" и "Черкасские Мавпы".
"Химик" - "Днепр" - 75:71 (14:23, 16:19, 20:16, 23:13) – счет в серии – 3:2
"Химик": Смит (31), Лав (22 + 17 подборов) Рябчук (3 + 3 перехвата), Прокопенко, Петров (6 + 5 подборов + 4 передачи), Сидоров (5).
"Днепр": Мишула (15), Закурдаев (9), Тимофеенко (25 + 9 подборов + 5 потерь), Загреба (8 + 6 подборов).
Ранее стало известно, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.XSport.ua