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"Химик" продлил победную серию в чемпионате Украины по баскетболу

10 октября в 11:02

Южненцы возглавляют турнирную таблицу Суперлиги.

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"Химик" пока идет без потерь
ФБУ
Состоялся четвертый тур баскетбольной Суперлиги Украины, по итогам которого южненский "Химик" удержал первое место, одержав уже четвертую победу подряд.

В четвертом туре подопечные Виталия Степановского в родных стенах уверенно обыграли МБК "Николаев" - 84:69. В очередной раз лучшим на паркете стал игрок из состава победителей Джеймс Смит, который записал себе в актив 30 очков, 5 подборов и 7 передач.

В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты:

"Черкасские Мавпы" - "Будивельник" - 69:68

"Политехник" - "Днепр" - 70:87

БИПА - "Кривбасс" - 57:66

БК "Кремень" - БК "Запорожье" - 68:73

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После четырех туров "Химик" остается единственной командой с абсолютным результатом, а "Днепр" и БК "Запорожье" добыли по три победы при одном поражении. Далее следуют "Кривбасс", "Будивельник", МБК "Николаев" и "Черкасские Мавпы".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Химик Будивельник баскетбол Суперлига
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