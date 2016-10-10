"Химик" продлил победную серию в чемпионате Украины по баскетболу

Южненцы возглавляют турнирную таблицу Суперлиги.
В четвертом туре подопечные Виталия Степановского в родных стенах уверенно обыграли МБК "Николаев" - 84:69. В очередной раз лучшим на паркете стал игрок из состава победителей Джеймс Смит, который записал себе в актив 30 очков, 5 подборов и 7 передач.
В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты:
"Черкасские Мавпы" - "Будивельник" - 69:68
"Политехник" - "Днепр" - 70:87
БИПА - "Кривбасс" - 57:66
БК "Кремень" - БК "Запорожье" - 68:73
После четырех туров "Химик" остается единственной командой с абсолютным результатом, а "Днепр" и БК "Запорожье" добыли по три победы при одном поражении. Далее следуют "Кривбасс", "Будивельник", МБК "Николаев" и "Черкасские Мавпы".ZN.UA