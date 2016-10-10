"Химик" продлил победную серию в чемпионате Украины по баскетболу

Южненцы возглавляют турнирную таблицу Суперлиги.

"Химик" пока идет без потерь ФБУ

Состоялся четвертый тур, по итогам которого южненский "Химик" удержал первое место, одержав уже четвертую победу подряд.

В четвертом туре подопечные Виталия Степановского в родных стенах уверенно обыграли МБК "Николаев" - 84:69. В очередной раз лучшим на паркете стал игрок из состава победителей Джеймс Смит, который записал себе в актив 30 очков, 5 подборов и 7 передач.

В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты:

"Черкасские Мавпы" - "Будивельник" - 69:68

"Политехник" - "Днепр" - 70:87

БИПА - "Кривбасс" - 57:66

БК "Кремень" - БК "Запорожье" - 68:73

После четырех туров "Химик" остается единственной командой с абсолютным результатом, а "Днепр" и БК "Запорожье" добыли по три победы при одном поражении. Далее следуют "Кривбасс", "Будивельник", МБК "Николаев" и "Черкасские Мавпы".