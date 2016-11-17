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"Химик" потерпел четвертое поражение в баскетбольной Лиге чемпионов

17 ноября в 00:01

Южненцы были слабее румынской "Оради" на выезде.

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"Химик" неудачно выступает на евроарене
БК Химик
Южненский "Химик" проиграл румынской "Ораде" в матче пятого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов. Поединок проходил на площадке соперника украинцев.

Во второй десятиминутке игроки "Оради" сумели совершить рывок в счете, которого хватило для победы. В концовке украинцы сумели сократить отставание до одного очка, но потом снова пропустили атаку, а трехочковый Конева с сиреной был неточным.

"Орадя" (Румыния) - "Химик" (Украина) - 69:66 (16:17, 18:11, 23:20, 12:18)

"Химик": Смит (23 + 4 передачи), Рябчук (8 + 6 передач), Конев (13 + 5 подборов), Антипов (14 + 6 подборов)

После пяти матчей "Химик" с показателем побед и поражений 1/4 стал единоличным аутсайдером группы B. Свой следующий поединок южненцы проведут дома против турецкой "Каршияки" 22 ноября.

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Напомним, в предыдущем туре "Химик" на домашнем паркете уступил финской "Катайе".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Химик баскетбол ФИБА Лига чемпионов
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