"Химик" одержал первую победу в баскетбольной Лиге чемпионов

На домашнем паркете южненцы обыграли "Венецию".

"Химик" выиграл в Южном basketballcl.com

Южненский "Химик" одержал первую победу в рамках группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов . Чемпион Украины на домашнем паркете справился с итальянской "Венецией".

Судьба встречи решилась только в концовке. Победные два очка "Химику" принес Петров. Гости пытались вырвать победу благодаря трехочковому броску, но он цели не достиг.

"Химик" (Украина) – "Венеция" (Италия) - 65:64 (19:15, 14:14, 16:24, 16:11)

"Химик": Смит (19 + 6 подборов + 8 передач), Петров (19 + 7 подборов), Антипов (10 + 6 подборов)

Эта победа стала для "Химика" первой в Лиге чемпионов и позволила подняться с последней строчки на седьмое место.

Следующий матч "Химик" проведет 8 ноября. Дома южненцы будут принимать финский клуб "Катайя".