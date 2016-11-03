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"Химик" одержал первую победу в баскетбольной Лиге чемпионов

3 ноября в 10:48

На домашнем паркете южненцы обыграли "Венецию".

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"Химик" выиграл в Южном
basketballcl.com
Южненский "Химик" одержал первую победу в рамках группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов. Чемпион Украины на домашнем паркете справился с итальянской "Венецией".

Судьба встречи решилась только в концовке. Победные два очка "Химику" принес Петров. Гости пытались вырвать победу благодаря трехочковому броску, но он цели не достиг.

"Химик" (Украина) – "Венеция" (Италия) - 65:64 (19:15, 14:14, 16:24, 16:11)

"Химик": Смит (19 + 6 подборов + 8 передач), Петров (19 + 7 подборов), Антипов (10 + 6 подборов)

Эта победа стала для "Химика" первой в Лиге чемпионов и позволила подняться с последней строчки на седьмое место.

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Следующий матч "Химик" проведет 8 ноября. Дома южненцы будут принимать финский клуб "Катайя".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Химик баскетбол Лига чемпионов
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