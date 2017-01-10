"Химик" добыл разгромную победу в баскетбольной Лиге чемпионов

Южненцы добыли вторую победу подряд в новом году.

"Химик" набрал хорошую форму ФБУ

Южненский "Химик" одержал победу над румынской "Орадей" в рамках двенадцатого тура группового этапа. Поединок проходил в Украине.

Команда Виталия Степановского явно справилась с игровым кризисом и уже во втором еврокубковом поединке добилась положительного результата. "Химику" удалось совершить отрыв в третьей четверти и в целом превзойти соперника, который выглядел растерянно, по многим показателями.

"Химик" (Украина) - "Орадя" (Румыния) - 78:49 (19:18, 19:14, 19:6, 21:11)

"Химик": Смит (14 + 5 передач + 4 потери), Сидоров (2), Конев (2 + 4 передачи), Петров (13 + 16 подборов), Лав (11 + 7 подборов), Беджарано (19 + 9 подборов), Рябчук (5), Павлов (5), Антипов (4 + 6 подборов), Прокопенко (3), Беликов (0).

Тем не менее, после двенадцати матчей "Химик" с показателем побед и поражений 3/9 практически не имеет шансов на шестое место в группе В и попадание в Кубок ФИБА.

Напомним, в чемпионате Украины "Химик" занимает второе место в турнирной таблице.