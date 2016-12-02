Хэй мечтает о реванше с Кличко

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Британский боксер не оставляет надежд еще раз встретиться с Владимиром Кличко.

Хэй и Кличко встречались в 2011 году, тогда украинец победил по решению судей. BoxingScene

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о возможном реванше с

"Я всегда хотел реванш, хотел получить возможность доказать, что тогда была не лучшая ночь для меня. Возможно, такого шанса не будет, но вы не можете знать наверняка, что произойдет. Если Кличко нокаутирует Джошуа, тогда наш реванш может стать реальностью. Это будет один из величайших реваншей", – сказал Хэй.

Хэй и Кличко встречались в 2011 году, тогда украинец победил по решению судей.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен.

Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря, но получил травму, и не будет боксировать до 2017 года.

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа должен состояться в марте-апреле следующего года. Пока же обладатель чемпионского пояса по версии IBF проведет еще одну защиту титула - 10 декабря британец в Манчестере сразится против американца Эрика Молины.