HBO представил официальный промо-ролик к поединку Ломаченко - Уолтерс

Украинский боксер будет защищать свой чемпионский титул в бою против непобедимого ямайца.
Телеканал HBO, который будет транслировать этот поединок, представил официальный промо-ролик к бою. Встреча Ломаченко и Уолтерса, напомним, пройдет в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса.
Напомним, Ломаченко и Уолтерс могли встретиться еще весной этого года, однако тогда ямаец затребовал слишком высокую сумму гонорара, после чего команда украинца переключилась на Романа Мартинеса. Ломаченко нокаутировал пуэрториканца и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Позже украинский боксер освободил титул в весе 57 кг.
В сентябре командам Ломаченко и Уолтерса все-таки удалось договориться о проведении боя.hbo.com/boxing