HBO представил официальный промо-ролик к поединку Ломаченко - Уолтерс

Украинский боксер будет защищать свой чемпионский титул в бою против непобедимого ямайца.

Ломаченко и Уолтерс встретятся 26 ноября

21 КО).





26 ноября Василий Ломаченко (6-1, 4 KO) проведет защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в весовой категории 59 кг против ямайца Николаса Уолтерса (26-0-1,

Телеканал HBO, который будет транслировать этот поединок, представил официальный промо-ролик к бою. Встреча Ломаченко и Уолтерса, напомним, пройдет в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса.

Напомним, Ломаченко и Уолтерс могли встретиться еще весной этого года, однако тогда ямаец затребовал слишком высокую сумму гонорара, после чего команда украинца переключилась на Романа Мартинеса. Ломаченко нокаутировал пуэрториканца и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Позже украинский боксер освободил титул в весе 57 кг. Читайте также: Уолтерс принял предложение "от безысходности" - Ломаченко

В сентябре командам Ломаченко и Уолтерса все-таки удалось договориться о проведении боя.