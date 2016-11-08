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HBO представил официальный промо-ролик к поединку Ломаченко - Уолтерс

8 ноября в 12:47

Украинский боксер будет защищать свой чемпионский титул в бою против непобедимого ямайца.

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Ломаченко и Уолтерс встретятся 26 ноября
26 ноября Василий Ломаченко (6-1, 4 KO) проведет защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в весовой категории 59 кг против ямайца Николаса Уолтерса (26-0-1, 21 КО).

Телеканал HBO, который будет транслировать этот поединок, представил официальный промо-ролик к бою. Встреча Ломаченко и Уолтерса, напомним, пройдет в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса.

Напомним, Ломаченко и Уолтерс могли встретиться еще весной этого года, однако тогда ямаец затребовал слишком высокую сумму гонорара, после чего команда украинца переключилась на Романа Мартинеса. Ломаченко нокаутировал пуэрториканца и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Позже украинский боксер освободил титул в весе 57 кг.

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В сентябре командам Ломаченко и Уолтерса все-таки удалось договориться о проведении боя.

По материалам: hbo.com/boxing
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Тэги Ломаченко бокс Уолтерс WBO
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