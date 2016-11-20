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Гвоздик одержал досрочную победу над Чилембой

20 ноября в 10:53

Украинский боксер стал еще на шаг ближе к титульному поединку.

Гвоздик
Гвоздик остается непобедимым
vk.com/aleksandrgvozdik
Перспективный украинский боксер Александр Гвоздик в ночь с 19 на 20 ноября провел свой двенадцатый бой на профессиональном ринге. Соперником украинца был опытный Айзек Чилемба, а на кону стоял чемпионский титул по версии NABF в полутяжелом весе, который принадлежал Гвоздику.

В первых трех раундах шла относительно равная борьба, но ближе к середине украинец начал увеличивать давление на оппонента. Это привело к тому, что в восьмом раунде Гвоздик уверенно владел центром ринга и разбил сопернику нос, после чего команда африканца приняла решение остановить поединок.

"Левый джеб, левый хук и правые прямые удары по корпусу действительно причинили сопернику настоящую боль. Люди на самом деле считают, что у меня мало опыта, так как я в профи не так давно. Но у меня за спиной есть еще 250 любительских поединков. Я просто сломал соперника", - сказал Гвоздик сразу после боя.

Стоит отметить, что в главном поединке дня американец Андре Уорд единогласным решением судей одолел россиянина Сергея Ковалева и захватил титулы "суперчемпиона" мира по версии WBA, а также чемпиона мира по версиям WBO и IBF в полутяжелом весе.

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Напомним, еще один украинец Дмитрий Кучер в Германии не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе, уступив Марко Хуку.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Гвоздик Чилемба бокс бой
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