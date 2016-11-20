Гвоздик одержал досрочную победу над Чилембой

Украинский боксер стал еще на шаг ближе к титульному поединку.
В первых трех раундах шла относительно равная борьба, но ближе к середине украинец начал увеличивать давление на оппонента. Это привело к тому, что в восьмом раунде Гвоздик уверенно владел центром ринга и разбил сопернику нос, после чего команда африканца приняла решение остановить поединок.
"Левый джеб, левый хук и правые прямые удары по корпусу действительно причинили сопернику настоящую боль. Люди на самом деле считают, что у меня мало опыта, так как я в профи не так давно. Но у меня за спиной есть еще 250 любительских поединков. Я просто сломал соперника", - сказал Гвоздик сразу после боя.
Стоит отметить, что в главном поединке дня американец Андре Уорд единогласным решением судей одолел россиянина Сергея Ковалева и захватил титулы "суперчемпиона" мира по версии WBA, а также чемпиона мира по версиям WBO и IBF в полутяжелом весе.
Напомним, еще один украинец Дмитрий Кучер в Германии не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе, уступив Марко Хуку.ZN.UA