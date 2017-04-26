Гусев возглавит профсоюз футболистов - СМИ

Легенда "Динамо" будет выступать защитником прав украинских игроков.

Гусев выступал за "Динамо" с лета 2003 года ФК Динамо

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал, что экс-хавбек "Динамо"дал согласие возглавить организацию.

"Еще одна приятная новость. Профсоюзное движение футболистов в Украине дал предварительное согласие возглавить звезда украинского футбола Олег Гусев. Мы уверены, что независимое профсоюзное движение футболистов в Украине твердо встанет на свое место в демократической Украине", – заявил Печерный.

Гусев выступал за "Динамо" с лета 2003 года, а зимой ныншнего года принял решение покинуть клуб. Полузащитник пять раз становился чемпионом Украины, столько же - обладателем национального Кубка, а также трижды завоевывал Суперкубок.

Всего в составе столичного гранда во всех турнирах игрок провел 438 матчей и забил 96 голов. Также на счету полузащитника 98 поединков и 13 забитых мячей в футболке национальной сборной Украины.

Ранее Гусев сообщал, что не будет рассматривать предложения из Украины.