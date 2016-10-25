Грозный трудоустроился в чемпионате Грузии

Украинский тренер будет работать с тбилисским "Динамо".

Грозный продолжит карьеру в Грузии fcdinamo.ge

Вячеслав Грозный стал новым главным тренером тбилисского "Динамо". О подписании соглашения с украинским специалистом сообщает официальный сайт грузинского клуба.

Контракт с 60-летним Грозным подписан по схеме "1+2" - на один год с возможностью продления еще на два. Предполагалось, что тренер возглавит команду в январе, но для скорейшей адаптации было принято решение начать сотрудничество сейчас.

"Это известный клуб с традициями и амбициями. Впереди много работы, и я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным", - сказал Грозный.

Напомним, Грозный, последним местом работы которого была "Говерла", находился в поисках нового клуба с лета этого года - после того, как ужгородский клуб не получил аттестат на участие в Премьер-лиге и был расформирован.