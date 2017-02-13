Грозный покинул тбилисское "Динамо"

Украинский тренер решил прекратить работу с командой по личным причинам.

Грозный вернулся в Украину Dynamo.kiev.ua

Вячеслав Грозный покинулиз-за проблем в семье. Об этом сообщил официальный сайт грузинского клуба.

Вчера, 12 февраля, украинский тренер сообщил руководству "Динамо" о своем желании уйти, после чего покинул расположение команды, которая проводит тренировочные сборы в Турции.

Грозный возглавил "Динамо" в конце октября прошлого года, заключив контракт на три сезона. Под руководством специалиста грузинская команда провела всего шесть матчей, в четырех из которых одержала победу. Стоит отметить, что завтра, 14 февраля, "Динамо" проведет товарищеский матч против луцкой "Волыни".

Последним клубом Вячеслава Грозного в Украине была ужгородская "Говерла", которую тренер покинул летом прошлого года, когда клуб прекратил существование.