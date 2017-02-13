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Грозный покинул тбилисское "Динамо"

13 февраля в 12:02

Украинский тренер решил прекратить работу с командой по личным причинам.

Грозный
Грозный вернулся в Украину
Dynamo.kiev.ua
Вячеслав Грозный покинул тбилисское "Динамо" из-за проблем в семье. Об этом сообщил официальный сайт грузинского клуба.

Вчера, 12 февраля, украинский тренер сообщил руководству "Динамо" о своем желании уйти, после чего покинул расположение команды, которая проводит тренировочные сборы в Турции.

Грозный возглавил "Динамо" в конце октября прошлого года, заключив контракт на три сезона. Под руководством специалиста грузинская команда провела всего шесть матчей, в четырех из которых одержала победу. Стоит отметить, что завтра, 14 февраля, "Динамо" проведет товарищеский матч против луцкой "Волыни".

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Последним клубом Вячеслава Грозного в Украине была ужгородская "Говерла", которую тренер покинул летом прошлого года, когда клуб прекратил существование.

"Динамо" Тбилиси
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Тэги Грозный Динамо Говерла футбол
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