Государство должно вернуть контроль над спортом Украины спортивным федерациям – специалист

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Центральным звеном новой системы организации спорта должны стать спортивные клубы, объединенные национальными федерациями.

Украинский спорт нуждается в автономии

Государству следует вернуть контроль над спортивной сферой Украины национальным федерациям по видам спорта. Об этом в своей статье дляпишет президент Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский.

По его словам, в Украине следует обеспечить автономию спорта, нарушенную тоталитарной советской системой.

"Государство обязано вернуть полномочия управления национальным федерациям по видам спорта. Речь идет об организации, проведении и регулировании правил соревнований; комплектовании и управлении сборными командами; дисциплинарной ответственности; ведении рекордов; обучении и сертификации судей и тренеров; стандартов функционирования спортивной инфраструктуры для проведения соревнований и учебно-тренировочной работы", - говорится в статье.

Качуровский отмечает, что центральным звеном новой системы должны стать спортивные клубы, объединенные федерациями. Соответствующий статус должны получить действующие спортивные школы всех форм собственности.

"Все процессы движения денежных средств должны быть прозрачными, предсказуемыми, построенными на открытых конкурентных условиях. (Здесь неизбежно сопротивление чиновничества, привыкшего к ручному распределению этих средств)", - подчеркивает автор.

Президент Федерации, при этом, считает, что государственное финансирование спорта следует сохранить, причем как на национальном уровне, так и на местах.

Важно также обеспечить сохранность спортивных школ, тренерского потенциала, методических ноу-хау, спортивных баз и объектов, не допуская их необоснованного перепрофилирования.

"Нужно организовать реформу как проект: создать технологию, организовать менеджмент реформы и проектный офис, точно сформулировать техзадание, обеспечить ресурс и четкую кооперацию с органами законодательной и исполнительной власти. И тогда, при оптимистичных прогнозах, через два года мы сможем увидеть результат — платформу для стабильного роста сферы физической культуры и спорта в Украине", - заключил автор.

Подробнее о реформе спортивной сферы Украины читайте в статье Дмитрия Качуровского "Спорт в Украине — перспективы, возможности, смыслы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".