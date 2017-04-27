Горсовет Луцка не лишил Тимощука звания "Почетного гражданина"

Депутаты провалили голосование пять раз.
Напомним, Тимощук на два года подписал контракт с "Зенитом" и теперь исполняет обязанности ассистента Мирчи Луческу. Сообщалось, что этот факт негативно восприняли ультрас луцкой "Волыни", в которой Тимощук начинал свою профессиональную карьеру.
Украинец выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". В составе сборной Украины футболист провел 144 матча и забил 4 гола.
Ранее Тимощук получил тренерский диплом УЕФА.Tribuna.com