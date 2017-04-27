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Горсовет Луцка не лишил Тимощука звания "Почетного гражданина"

27 апреля в 15:19

Депутаты провалили голосование пять раз.

Тимощук
Тимощук остался почетным гражданином Луцка
Спорт-Экспресс
Городской совет Луцка не набрал достаточное количество голосов для того, чтобы лишить бывшего полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города. Данный вопрос выносился на голосование пять раз, но голосов для принятия положительного решения не хватило.

Напомним, Тимощук на два года подписал контракт с "Зенитом" и теперь исполняет обязанности ассистента Мирчи Луческу. Сообщалось, что этот факт негативно восприняли ультрас луцкой "Волыни", в которой Тимощук начинал свою профессиональную карьеру.

Украинец выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". В составе сборной Украины футболист провел 144 матча и забил 4 гола.

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Ранее Тимощук получил тренерский диплом УЕФА.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Тимощук Зенит футбол Луцк
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