Голы украинцев Богданова и Грицука попали в топ-100 лучших забитых мячей 2016 года

Андрей Богданов и Василий Грицук в уходящем году забили очень эффектные мячи.

Богданов в нынешнем сезоне забил 4 гола ФК Олимпик

Два украинских футболиста попали в топ-100 лучших голов за 2016 год. Спортивный рейтинг составил футбольный портал WeSpeakFootball. Так в победную сотню вошли голы футболиста донецкого "Олимпика" Андрея Богданова и Василия Грицука из "Александрии".

Видео за несколько дней собрало на Youtube около 400 000 просмотров. В клипе наряду с забитыми мячами Месси, Роналду и Суареса представлены взятия ворот от украинских игроков.

Голы украинцев можно посмотреть на видео на моментах 01:08 и 13:56. Отметим, что Андрей Богданов забил гол в матче 7-го тура чемпионата Украины "Олимпик" – "Днепр", а Василий Грицук отметился результативным ударом в полуфинальном поединке Кубка Украины "Александрия" – "Шахтер".

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Василий Грицук провел 14 игр, в которых забил 4 гола и сделал две голевых передачи. Что касается Богданова, то на счету Андрея 11 проведенных поединков и 4 гола с одной результативной передачей.

Нынешний год в чемпионате Украины завершился 18-м туром, в котором "Шахтер" на выезде переиграл "Динамо" со счетом 4:3.