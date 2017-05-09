Гол Селезнева принес победу "Карабюкспору" в матче чемпионата Турции

Украинец продолжает забивать в Турции.

Украинец забил с пенальти sport.bigmir.net

Нападающий "Карабюкспора"забил единственный гол в матче чемпионата Турции против "Османлыспора" (1:0).

Украинский форвард реализовал пенальти на 64-й минуте. Также вместе с Селезневым в основном составе турецкого клуба вышел Андрей Близниченко.

Матч против "Османлыспора" стал тринадцатой игрой для Селезнева за "Карабюкспор" в чемпионате Турции. В 13 поединках форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста.



Kardemir Karabükspor 1-0 Osmanlispor FK Yevhen... live-football3

Последним клубом Евгения в Украине был донецкий "Шахтер", однако из-за разногласий с наставником команды Паулу Фонсекой Селезнев покинул "горняков".

Ранее Селезнев сообщил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.