Гол Селезнева принес победу "Карабюкспору" в матче чемпионата Турции

Украинец продолжает забивать в Турции.
Украинский форвард реализовал пенальти на 64-й минуте. Также вместе с Селезневым в основном составе турецкого клуба вышел Андрей Близниченко.
Матч против "Османлыспора" стал тринадцатой игрой для Селезнева за "Карабюкспор" в чемпионате Турции. В 13 поединках форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Kardemir Karabükspor 1-0 Osmanlispor FK Yevhen... live-football3
Последним клубом Евгения в Украине был донецкий "Шахтер", однако из-за разногласий с наставником команды Паулу Фонсекой Селезнев покинул "горняков".
Ранее Селезнев сообщил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.ZN.UA