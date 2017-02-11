Гол Селезнева принес "Карабюкспору" победу над "Бешикташом"

Украинский нападающий продолжает забивать в Турции.
Украинец вышел на поле в основном составе и на 73-й минуте матча сделал счет 2:0 в пользу "Карабюкспора". Сам поединок завершился победой команды украинца со счетом 2:1.
Отметим, что еще один украинский полузащитник "Карабюкспора" Андрей Близниченко не попал в заявку на матч, а вратарь Александр Рыбка продолжает восстанавливаться после травмы.
Матч против "Бешикташа" стал четвертой игрой для Селезнева за "Карабюкспор" в чемпионате Турции. Этот гол стал для украинского форварда вторым в составе нового клуба.
Yevhen Seleznyov Goal HD - Kardemir Karabukspor... arcturusmedia33
Последним клубом Евгения был донецкий "Шахтер", однако из-за разногласий с наставником команды Паулу Фонсекой Селезнев покинул "горняков".
Ранее Селезнев сообщал, что намерен завершить карьеру в днепровском "Днепре".ZN.UA