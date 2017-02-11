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Гол Селезнева принес "Карабюкспору" победу над "Бешикташом"

11 февраля в 08:50

Украинский нападающий продолжает забивать в Турции.

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Селезнев забил ударом головой
twitter.com
Форвард "Карабюкспора" Евгений Селезнев забил гол в матче 20-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".

Украинец вышел на поле в основном составе и на 73-й минуте матча сделал счет 2:0 в пользу "Карабюкспора". Сам поединок завершился победой команды украинца со счетом 2:1.

Отметим, что еще один украинский полузащитник "Карабюкспора" Андрей Близниченко не попал в заявку на матч, а вратарь Александр Рыбка продолжает восстанавливаться после травмы.

Матч против "Бешикташа" стал четвертой игрой для Селезнева за "Карабюкспор" в чемпионате Турции. Этот гол стал для украинского форварда вторым в составе нового клуба.


Yevhen Seleznyov Goal HD - Kardemir Karabukspor... arcturusmedia33

Последним клубом Евгения был донецкий "Шахтер", однако из-за разногласий с наставником команды Паулу Фонсекой Селезнев покинул "горняков".

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Ранее Селезнев сообщал, что намерен завершить карьеру в днепровском "Днепре".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Селезнев футбол Карабюкспор
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