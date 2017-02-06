Гол "Бешикташа" признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Самый красивый мяч по мнению болельщиков забил Дженк Тосун.

Дженк Тосун - автор удара "ножницами" twitter.com

Гол форварда турецкого "Бешикташа" Дженка Тосуна в ворота португальской "Бенфики" признан лучшим на групповом этапе. Об этом сообщил официальный Twitter турнира.

"Бешикташ" уступал со счетом 0:3, но в итоге сумел сравнять счет и разделить с португальцами очки. Один из точных ударов "ножницами" в падении совершил Тосун после навеса от партнера. За этот гол проголосовали 39% болельщиков.

На втором месте оказался гол игрока "Легии" Вадиса Оджиджа-Офоэ в ворота "Реала" (19%), а тройку замкнул точный удар Криштиану Роналду в ворота "Спортинга" (18%).

Напомним, в декабре состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.