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Гол "Бешикташа" признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

6 февраля в 14:03

Самый красивый мяч по мнению болельщиков забил Дженк Тосун.

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Дженк Тосун - автор удара "ножницами"
twitter.com
Гол форварда турецкого "Бешикташа" Дженка Тосуна в ворота португальской "Бенфики" признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный Twitter турнира.

"Бешикташ" уступал со счетом 0:3, но в итоге сумел сравнять счет и разделить с португальцами очки. Один из точных ударов "ножницами" в падении совершил Тосун после навеса от партнера. За этот гол проголосовали 39% болельщиков.

На втором месте оказался гол игрока "Легии" Вадиса Оджиджа-Офоэ в ворота "Реала" (19%), а тройку замкнул точный удар Криштиану Роналду в ворота "Спортинга" (18%).

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Напомним, в декабре состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

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Тэги Бешикташ Тосун футбол Лига чемпионов
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