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Главный тренер "Бенфики" ждет жесткого матча против "Динамо"

31 октября в 23:02

Руй Витория уверен, что киевляне сумеют создать его команде трудности.

Руй Витория
Руй Витория не ждет легкой победы
Dynamo.kiev.ua
Главный тренер португальской "Бенфики" Руй Витория поделился своими ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится 1 ноября.

"Ожидаю жесткого матча. Да, мы победили в Киеве, но из этого совершенно не следует, что мы сможем победить "Динамо" и дома. Самая большая ошибка состоит в том, чтобы думать, что из выездной победы автоматически следует домашняя.

Уверен, что "Динамо" создаст нам трудности. Так что мы должны подойти к предстоящему поединку максимально сконцентрированными и предстать перед соперником единой, целеустремленной командой. Я знаю, болельщики ожидают, что мы победим. Мы тоже этого хотим, но легких побед в Лиге чемпионов не бывает. До конца группового этапа нас ждет три финала. Именно так мы относимся к этим поединкам. Но мы хотим все их выиграть", - сказал тренер.

Также предматчевыми ожиданиями поделился главный тренер "Динамо" Сергей Ребров.

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Напомним, на "Олимпийском" "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:2.

По материалам: Dynamo.kiev.ua
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Тэги Руй Витория Бенфика Динамо Лига чемпионов
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