"Гент" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

Дончане находятся в шаге от плей-офф еврокубкового турнира.
Победа принесет "Шахтеру" гарантированное первое место в группе. Также досрочный выход из группы команде Паулу Фонсеки обеспечит ничья в Бельгии при ничейном результате в параллельном матче группы.
В третьем туре "Шахтер" разгромил "Гент" во Львове со счетом 5:0, но Фонсека не хочет вспоминать о той игре: "Я совсем не беру во внимание предыдущий матч и результат. "Гент" - хорошая, сильная команда, поэтому мы будем мотивированы".
"Шахтер" в Бельгии сыграет без травмированного Коваленко, которого наверняка заменит кто-то из бразильцев. Также не полетел на матч Селезнев.
Начало матча - в 22:05
"Гент" - "Шахтер"