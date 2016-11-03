Топ Новости
<
>

"Гент" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

3 ноября в 21:00

Дончане находятся в шаге от плей-офф еврокубкового турнира.

123
"Шахтер" близок к выходу в плей-офф
footboom.com
Донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Победа принесет "Шахтеру" гарантированное первое место в группе. Также досрочный выход из группы команде Паулу Фонсеки обеспечит ничья в Бельгии при ничейном результате в параллельном матче группы.

В третьем туре "Шахтер" разгромил "Гент" во Львове со счетом 5:0, но Фонсека не хочет вспоминать о той игре: "Я совсем не беру во внимание предыдущий матч и результат. "Гент" - хорошая, сильная команда, поэтому мы будем мотивированы".

"Шахтер" в Бельгии сыграет без травмированного Коваленко, которого наверняка заменит кто-то из бразильцев. Также не полетел на матч Селезнев.

Начало матча - в 22:05

"Гент" - "Шахтер"

 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Гент Шахтер футбол Лига Европы онлайн
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.56
EUR 28.36
Последние новости