"Гент" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

Дончане находятся в шаге от плей-офф еврокубкового турнира.

"Шахтер" близок к выходу в плей-офф footboom.com

Донецкийв рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Победа принесет "Шахтеру" гарантированное первое место в группе. Также досрочный выход из группы команде Паулу Фонсеки обеспечит ничья в Бельгии при ничейном результате в параллельном матче группы.

В третьем туре "Шахтер" разгромил "Гент" во Львове со счетом 5:0, но Фонсека не хочет вспоминать о той игре: "Я совсем не беру во внимание предыдущий матч и результат. "Гент" - хорошая, сильная команда, поэтому мы будем мотивированы".

"Шахтер" в Бельгии сыграет без травмированного Коваленко, которого наверняка заменит кто-то из бразильцев. Также не полетел на матч Селезнев.

Начало матча - в 22:05

"Гент" - "Шахтер"