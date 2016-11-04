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"Гент" - "Шахтер": лучшие фото матча

4 ноября в 12:57

"Горняки" в Бельгии оформили досрочный выход в плей-офф Лиги Европы.

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Фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы на выезде играл с "Гентом". В результативном поединке "горняки" одержали победу.

"Шахтер" пропустил уже на 20-й секунде матча, но во второй половине первого тайма сумел переломить ход встречи. Еще до перерыва "горняки" забили три мяча - отличились Марлос (с пенальти), Тайсон и Степаненко. Во втором тайме команды забили еще четыре гола (у "Шахтера" результативные удары на счету Фреда и Феррейры). В итоге поединок завершился со счетом 5:3 в пользу команды Паулу Фонсеки.

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"Шахтер" набрал 12 очков в четырех матчах и гарантировал себе первое место в группе.

По материалам: ФК Шахтер , kaagent.be ,
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Тэги Шахтер Гент Лига Европы
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