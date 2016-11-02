"Гент" - "Шахтер": Фонсека уверен в мотивации своих игроков и думает только о победе

Главный тренер "горняков" заявил, что даже победа может не удовлетворить его на все сто процентов.
"Мы мотивированы на каждый матч, у нас есть амбиции, и мы думаем только о победе. Поэтому, независимо от других факторов, с мотивацией у нас все будет в порядке. Нам известно, с кем завтра предстоит сыграть, и я совсем не беру во внимание предыдущий матч и результат. "Гент" - хорошая, сильная команда, поэтому, повторюсь, мы будем мотивированы.
Несмотря на уверенную победу, у нас возникали сложности во Львове. Ровно до первого гола, "Гент" создавал опасные моменты. После гола у нас появилось больше пространства на поле, но завтра будет еще сложнее. Соперник играет дома, а амбиции есть у обеих команд. Не сомневаюсь, что завтра будет не просто сложный, а сложнейший матч", - подчеркнул Фонсека.
"Какой результат не огорчит? Я никогда не думаю ни о чем другом, кроме победы. По правде говоря, я не всегда бываю доволен и положительным результатом. Несмотря на мое уважение к "Генту", меня удовлетворит только победа, хотя я не могу гарантировать, что на все сто", - также отметил тренер.
Напомним, в рамках третьего тура "Шахтер" обыграл "Гент" со счетом 5:0.football.ua