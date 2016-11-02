"Гент" - "Шахтер": Фонсека уверен в мотивации своих игроков и думает только о победе

Главный тренер "горняков" заявил, что даже победа может не удовлетворить его на все сто процентов.

Фонсека ждет сложной игры ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Гента" подчеркнул, что его команде хватит мотивации, несмотря на то, что выход из группы уже почти обеспечен.

"Мы мотивированы на каждый матч, у нас есть амбиции, и мы думаем только о победе. Поэтому, независимо от других факторов, с мотивацией у нас все будет в порядке. Нам известно, с кем завтра предстоит сыграть, и я совсем не беру во внимание предыдущий матч и результат. "Гент" - хорошая, сильная команда, поэтому, повторюсь, мы будем мотивированы.

Несмотря на уверенную победу, у нас возникали сложности во Львове. Ровно до первого гола, "Гент" создавал опасные моменты. После гола у нас появилось больше пространства на поле, но завтра будет еще сложнее. Соперник играет дома, а амбиции есть у обеих команд. Не сомневаюсь, что завтра будет не просто сложный, а сложнейший матч", - подчеркнул Фонсека.

"Какой результат не огорчит? Я никогда не думаю ни о чем другом, кроме победы. По правде говоря, я не всегда бываю доволен и положительным результатом. Несмотря на мое уважение к "Генту", меня удовлетворит только победа, хотя я не могу гарантировать, что на все сто", - также отметил тренер. Читайте также: Лига Европы: букмекеры уверены в победе "Шахтера" и сомневаются в успехе "Зари"

Напомним, в рамках третьего тура "Шахтер" обыграл "Гент" со счетом 5:0.