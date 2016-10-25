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Гендиректор "Динамо" считает, что у команды нет "никакого кризиса"

25 октября в 16:32

Резо Чохонелидзе прокомментировал последние результаты киевлян.

Чохонелидзе
Чохонелидзе считает проблемой "Динамо" нестабильный состав
Dynamo.kiev.ua
Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе выразил мнение, что у команды нет кризиса, а просто идет перестройка.

"Никакого кризиса в "Динамо" нет, в команде идет перестройка. Сергей Ребров делает ставку на наших молодых воспитанников. Если бы был кризис, это можно было бы сформулировать по-другому. Молодые футболисты не могут сразу показать себя на таком уровне, который был 2-3 года назад, когда мы становились чемпионами. Но это не значит, что мы должны проигрывать командам в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

У нас пока нестабильный состав. Когда "Шахтер" 2-3 года назад начал обновлять состав, у них тоже начали возникать проблемы с результатом. Точно такая же история сейчас происходит с "Динамо", и не надо вдаваться в панику и говорить, что команда уже всё проиграла", - сказал Чохонелидзе.

"Сколько будет продолжаться перестройка в команде? Я думаю, что она не займет много времени", - также отметил гендиректор "Динамо".

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Напомним, в последних десяти матчах "Динамо" одержало только две победы. В Премьер-лиге киевляне отстали от "Шахтера" уже на 8 очков, а в Лиге чемпионов занимают в своей группе последнее место.

По материалам: sport.ua
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Тэги Чохонелидзе Динамо Ребров
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